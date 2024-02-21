La Liga'dan Barcelona'ya kötü haber!

Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:42

Güncelleme: 21.02.2024 - 15:44

Bu sezon La Liga'da zirve yarışının uzağında kalan Barcelona'ya lig yönetiminden kötü haber geldi.

Takımların harcamalarının belirlendiği maaş limitleri açıklanırken Barcelona'nın limiti düşürüldü.

La Liga'dan yapılan açıklamada Barcelona'nın yeni limitinin 204 milyon Euro olduğu belirtildi. Böylece Katalan ekibinin limiti 66 milyon Euro düştü.

Barcelona'nın maaş limiti geçtiğimiz şubat ayında 648 milyon Euro olarak açıklanmıştı.

GAVI'NIN YERİNE VITOR ROQUE KAYDEDİLDİ

Barcelona'da çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Gavi, La Liga'ya kaydedilmedi.

İspanyol oyuncunun yerine daha önce transfer edilen ancak takıma ara transferde katılan Vitor Roque kaydedildi.

Lig kurallarına göre bir takım, 4 aydan daha fazla uzun süreli bir sakatlık yaşayan oyuncusunun yerine bu futbolcunun maaşının yüzde 80'ini geçmeyecek şekilde başka bir oyuncu kaydebebilir.

Roque transferi için yapılan harcamalar, bu sezon başındaki harcamalara dahil edilmişti.

REAL MADRID ZİRVEDE

La Liga'da liderliğini sürdüren Real Madrid, ligde en çok harcama limitine sahip takım oldu.

Başkent ekibi, 727 milyon Euro ile sıralamanın ilk basamağında yer aldı. Real Madrid'i 303 milyon Euro ile Atletico Madrid takip etti.