Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce açıklamalarda bulundu
Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, deplasmanda 0-0 berabere bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Motivasyonun kolay olmadığı zorlu bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz" dedi.
Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 22. hafta erteleme maçında Gaziantep FK’ya konuk oldu. Zorlu deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kalan Malatya ekibi, puanını 17’ye yükseltirken, Gaziantep FK ise puanını 36’ya çıkardı.
Zorlu maçın ardından açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, zorlu bir deplasmanda kısıtlı bir kadro ile mücadele ettiklerini ifade ederek, bir puanın kendileri için olumlu olduğunu söyledi.
"PUANLA DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ"
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, "Bugün motivasyonu çok zor olan 45 dakikalık bir müsabaka oynadık. Bu müsabakadaki mücadelelerinden dolayı iki takımı da tebrik ediyorum. Çok sayıda eksik oyuncu ile geldiğimiz zorlu bir deplasmandan 1 puan alarak döndüğümüz için oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Dediğim gibi 45 dakikada takımın motivasyonunu sağlamak çok zor bir süreç. Bunu iyi bir şekilde atlatıp 1 puan aldığımız için mutluyuz. Bu maçı bırakıp önümüzdeki maçlarda puan ya da puanlar alıp yukarıya doğru tırmanmaya devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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