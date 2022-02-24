Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük kararı

Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, kulüpte hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 15:33
Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük kararı
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, futbol sorumlusu Adem Büyük'ün görevine son verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor, kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Rumen hoca Marius Sumudica'nın ardından 7 Şubat'ta futbolcu Adem Büyük'ü futbol sorumlusu olarak takımın başına getirmişti.


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