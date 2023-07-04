Barcelona'dan Galatasaray'a Franck Kessie yanıtı!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:21

Güncelleme: 04.07.2023 - 16:21

Yeni sezona önemli bir kadro ile başlamak isteyen Galatasaray için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında Sport'un haberine göre; Galatasaray, Barcelona'nın yıldız ismi Franck Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor.

Franck Kessie (solda)



GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Haberde Galatasaray'ın tecrübeli oyuncu için Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Katalan devinin çok yüksek bir bonservis ücreti gelmediği sürece oyuncuyu satmayı düşünmediği ve sarı-kırmızılıların bu teklifini reddettiği ifade edildi.

TAKASA YANAŞMAMIŞTI

Daha önce teknik direktör Xavi'nin 'satılabilir' raporu vermesine rağmen yönetimin 30 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata oyuncuyu bırakmama kararı aldığı aktarıldı.

Öte yandan Kessie'nin ocak transfer döneminde Interli futbolcu Brozovic ile takası düşünülmüş ancak 26 yaşındaki orta saha Barcelona'dan ayrılmak istemediği için bu takas gerçekleşmemişti.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Fildişi Sahilli oyuncu Barcelona'da forma giydiği 43 maçta 3 gol ve 3 asist katkısı gösterdi.