Galatasaray Nef, Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren erkek basketbol takımımız Galatasaray Nef, 1,90 metre boyundaki ABD'li oyun kurucu Jonah Radebaugh ile 1+1 yıllık anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak İspanya'nın Valencia takımının formasını giyen yeni transferimize parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz" ifadeleri kullanıldı.