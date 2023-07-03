Galatasaray Nef, Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 22:27
Galatasaray Nef, Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattı
Abone Ol google-news
Galatasaray Nef, ABD'li basketbolcu Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren erkek basketbol takımımız Galatasaray Nef, 1,90 metre boyundaki ABD'li oyun kurucu Jonah Radebaugh ile 1+1 yıllık anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak İspanya'nın Valencia takımının formasını giyen yeni transferimize parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz" ifadeleri kullanıldı.



basketbol galatasaray nef galatasaray transfer

İlgili Haberler

Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'dan ikinci transferini yapıyor

Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'dan ikinci transferini yapıyor
Fenerbahçe Beko'dan Galatasaray Nef'e transfer!

Fenerbahçe Beko'dan Galatasaray Nef'e transfer!
Galatasaray Nef, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Galatasaray Nef, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı

En Çok Okunan Haberler