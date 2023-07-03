Galatasaray Nef, Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattı
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray Nef, ABD'li basketbolcu Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren erkek basketbol takımımız Galatasaray Nef, 1,90 metre boyundaki ABD'li oyun kurucu Jonah Radebaugh ile 1+1 yıllık anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak İspanya'nın Valencia takımının formasını giyen yeni transferimize parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz" ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merdan Yanardağ'ın gizli ihbarcısı
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Suriyeliler ev bastı' iddiası yurttaşları ayaklandırdı
- Aytun Çıray'dan Akşener'e sert eleştiri
- Dikkat çeken 'döviz' sitemi
- 'Bin kişiden sipariş gelince...'
- ENAG açıkladı: Yıllık 108.58 artış!
- 'İlk 4 madde tartışılamaz'
- Skandal tiyatroya tepki
- Sigara fiyatlarına dev zam!