Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram’a talip var

İngiltere Championship ekibi Stoke City, Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram'ı transfer etmek için teklif yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 11:35
Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram’a talip var
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İngiliz ekibi Stoke City, Galatasaray’ın genç stoperi Emin Bayram’ı istiyor.

Stoke, 20 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılılara 2.5 milyon Avro teklif etti. Galatasaray, bu öneriyi kabul etmedi.

Emin Bayram

SON KARAR OKAN BURUK VE ERDEN TİMUR'DA

İngiliz takımı sonrasında 6.5 milyon Avro’luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Emin Bayram, oynamak için kiralık gitmeye sıcak bakıyor. Son kararı teknik direktör Okan Buruk ve Erden Timur verecek.


Emin Bayram Stoke City transfer galatasaray

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