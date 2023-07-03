Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram’a talip var
İngiltere Championship ekibi Stoke City, Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram'ı transfer etmek için teklif yaptı.
İngiliz ekibi Stoke City, Galatasaray’ın genç stoperi Emin Bayram’ı istiyor.
Stoke, 20 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılılara 2.5 milyon Avro teklif etti. Galatasaray, bu öneriyi kabul etmedi.
Emin Bayram
SON KARAR OKAN BURUK VE ERDEN TİMUR'DA
İngiliz takımı sonrasında 6.5 milyon Avro’luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Emin Bayram, oynamak için kiralık gitmeye sıcak bakıyor. Son kararı teknik direktör Okan Buruk ve Erden Timur verecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı
- Merdan Yanardağ'ın gizli ihbarcısı
- Kadın ve erkeğin birlikte eğlenmesi yasaklandı
- 'Milyarlarca dolar yaktık! Sonuç sıfır'
- 'Alevi diye, oy vermedi diye...'
- 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
- Suriyeliler ev bastı' iddiası yurttaşları ayaklandırdı
- Aytun Çıray'dan Akşener'e sert eleştiri
- 'Bütün canlı popülasyonu bitti'
- Arda Güler sorusuna yanıt verdi