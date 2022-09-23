Barcelona'dan Inigo Martinez hamlesi!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Gerard Pique'nin takımdan ayrılması halinde Athletic Bilbao'nun savunma oyuncusu Inigo Martinez'i kadrosuna katmayı düşünüyor.
Yeni transferlerle birlikte sezona çok iyi başlayan Barcelona gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona, Athletic Bilbao'nun savunma oyuncusu Inigo Martinez'i ücretsiz transfer etmek istiyor.
TRANSFER PIQUE'YE BAĞLI
Katalan devinin teknik direktörü Xavi, takımda sol ayaklı bir stoper görmek istediği için 31 yaşındaki oyuncuyu takımda görmek istediği belirtildi.
Bu transferin gerçekleşmesinin Gerard Pique'nin ayrılığıyla doğrudan bağlantılı olduğu aktarıldı. Barça'nın İspanyol oyuncuyu takımdan gönderebilirse Martinez ile kesin olarak sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.
Sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan Martinez'in de Barcelona'da forma giymeyi çok istediği ve Athletic ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldığı aktarıldı.
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