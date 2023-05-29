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Barcelona'dan Lionel Messi açıklaması

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin eski takımına geri dönme ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik direktör, "Lionel Messi'yi seviyoruz o gelmiş geçmiş en iyi futbolcu. Elbette böyle bir vedayı hak ediyor ama bu onun geleceği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 17:55
Barcelona'dan Lionel Messi açıklaması
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, takımın efsane ismi Lionel Messi'nin geri dönüş ihtimaliyle ilgili konuştu.

Xavi yaptığı açıklamada, "Lionel Messi'yi seviyoruz o gelmiş geçmiş en iyi futbolcu. Elbette böyle bir vedayı hak ediyor ama bu onun geleceği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

MESSI'NİN TERCİHİ MERAK KONUSU

Genç teknik direktör ayrıca, "Tarihin en iyisi ama geri dönmesi tamamen kendi kararına bağlı" diye konuştu.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldızı Suudi Arabistan, ABD ve Avrupa'dan birçok kulüp takip ediyor.

Fransız deviyle toplamda 74 maça çıkan Messi, 32 gol ve 35 asist yaptı.


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