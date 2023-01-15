Barcelona'dan şoke eden Emre Demir kararı!

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 10:31

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 10:31

Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Emre Demir'e kötü haber geldi.

Emre Demir

"UYUM SÜRECİNİ İYİ YÜRÜTEMEDİ"

Relevo'nun haberine göre, Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Emre Demir konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. La Liga devinin B takımında da süre alamayan Emre Demir'den ocak ayında kendisine yeni bir kulüp bulmasının istendiğinin iletildiği vurgulandı.

Barcelona'nın bu kararında Emre Demir'in uyum sürecini iyi yürütememesinin etkisinin olduğu belirtildi. 18 yaşındaki oyuncunun İspanyalca ya da İngilizce bilmemesinin gelişimini engellediği kaydedildi.

18 MAÇIN 2'SİNDE OYNADI

Barcelona B Takımı'nın bu sezon oynadığı 18 maçın sadece 2'sinde Emre Demir forma şansı bulabildi. Oyuncu hakkında gelecek kiralama ya da bonservisli transfer teklifleri konusunda son kararı Barcelona'nın vereceği kaydedildi.