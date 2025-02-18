Robert Lewandowski gemisini kurtardı: Barcelona serisini 4 maça çıkardı!

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.

Robert Lewandowski gemisini kurtardı: Barcelona serisini 4 maça çıkardı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:54

La Liga'nın 24. haftasında Barcelona ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Estadi Olimpic Lluis Compnays'de oynanan mücadelede Barcelona, Rayo Vallecano'yu 1-0'lık skorla mağlup etti.

GOL PENALTIDAN GELDİ

Barcelona'nın golü 28. dakikada Robert Lewandowski'nın penaltıdan attığı golle geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve ligde zirveye yerleşti.

Konuk ekip Rayo Vallecano ise 9 maç aradan sonra kaybetti ve 35 puanla 6. sırada kaldı.


Etiketler: #robert lewandowski #barcelona #Rayo Vallecano #la liga

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