Barcelona'dan usulsüzlük iddialarına yanıt!
İspanyol vergi makamının, La Liga ekibi Barcelona Kulübü'ne 16 milyon Euro'ya varan para cezası verdiği öne sürülmüştü. Katalan ekip bu iddialara yanıt verdi.
Mali yönden sıkıntılar yaşayan Katalan kulüp Barcelona hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Barcelona'ya oyuncu ödemelerinde yaptığı yolsuzluklar sonucu vergi makamı tarafından toplam 15.7 milyon Euro para cezası verildiği iddia edilmişti.
KURAL İHLALİ
NTV Spor'un Marca'dan aktardığına göre, İspanyol müfettişler, Barcelona'nın 2015 ile 2019 yılları arasındaki dönemde uçak ve araba maliyetlerinin bir kısmının futbolcuların maaşı olarak saydığını öne sürdü. Haberde müfettişlerin, bu durumun sonucu olarak olayda bir kural ihlalinin bulunduğunu ileri sürdüğü belirtildi.
Marca, iddianın Lionel Messi'yi tekrar kadrosuna katmak isteyen ispanyol ekip için kötü bir karar çıkarabileceğini belirtti.
İspanyol vergi makamının, Arda Turan ve Alex Song'a yapılan usulsüzlükler için kulübe bu para cezasını kestiği öğrenildi.
BARCELONA KABUL ETMİYOR
Haberde Katalan kulübünün, yolsuzluk nedeniyle para cezası aldığı iddiasını yalanladığı ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MSB'den son dakika açıklaması
- Memleket Partisi'nin kritik ismi oyunu açıkladı
- Soylu'nun konvoyundaki araç çocuğa çarptı
- Kılıçdaroğlu'na cevap vermedi, Erdoğan ile görüştü
- Memleket'te 'istifa' hareketliliği: 'Cumhur'a destek!
- AKP'li belediye başkanından skandal açıklama
- 'Milletime güveniyorum'
- Erdoğan son kozunu oynadı
- Erdoğan: Bugün Muharrem Bey'i aradım
- Arama kurtarma köpeği Aaron hayatını kaybetti