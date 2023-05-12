Barcelona'dan usulsüzlük iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 17:00

Mali yönden sıkıntılar yaşayan Katalan kulüp Barcelona hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Barcelona'ya oyuncu ödemelerinde yaptığı yolsuzluklar sonucu vergi makamı tarafından toplam 15.7 milyon Euro para cezası verildiği iddia edilmişti.

KURAL İHLALİ

NTV Spor'un Marca'dan aktardığına göre, İspanyol müfettişler, Barcelona'nın 2015 ile 2019 yılları arasındaki dönemde uçak ve araba maliyetlerinin bir kısmının futbolcuların maaşı olarak saydığını öne sürdü. Haberde müfettişlerin, bu durumun sonucu olarak olayda bir kural ihlalinin bulunduğunu ileri sürdüğü belirtildi.

Marca, iddianın Lionel Messi'yi tekrar kadrosuna katmak isteyen ispanyol ekip için kötü bir karar çıkarabileceğini belirtti.

İspanyol vergi makamının, Arda Turan ve Alex Song'a yapılan usulsüzlükler için kulübe bu para cezasını kestiği öğrenildi.

BARCELONA KABUL ETMİYOR

Haberde Katalan kulübünün, yolsuzluk nedeniyle para cezası aldığı iddiasını yalanladığı ifade edildi.