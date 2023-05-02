La Liga'da Barcelona, Osasuna'yı tek golle geçti

Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 23:33
La Liga'da Barcelona, Osasuna'yı tek golle geçti
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İspanya La Liga'nın 33. haftasında Barcelona, sahasında Osasuna ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'daki maçı Barcelona 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 85. dakikada Jordi Alba attı.

OSASUNA 10 KİŞİ KALDI

Osasuna'da Jorge Herrando, 26. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 82 puana yükseldi. Osasuna 44 puanda kaldı.

Barcelona, ligde gelecek hafta Espanyol deplasmanına konuk olacak. Osasuna sahasında Almeria'yı ağırlayacak.


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