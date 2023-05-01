La Liga'da Mallorca ile Athletic Bilbao yenişemedi

Mallorca, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 22:36
La Liga'da Mallorca ile Athletic Bilbao yenişemedi
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İspanya La Liga'nın 32. haftasında Mallorca sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Mallorca Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Mallorca, 58. dakikada Kang-in Lee ile öne geçti. Athletic Bilbao'nun eşitlik golü ise 90+6'da penaltıdan Inaki Williams'tan geldi.

MALLORCA 10 KİŞİ KALDI

Mallorca'da Antonio Raillo, uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Vedat Muriç, ilk 11'de başladığı maçta 85 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Mallorca 41, Athletic Bilbao ise 47 puana yükseldi.

Mallorca gelecek hafta Girona deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao, sahasında Real Betis'i ağırlayacak.


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