Barcelona'lı basketbolcu Sertaç Şanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sertaç Şanlı hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:57

Güncelleme: 12.05.2023 - 11:57

İspanya Basketbol Ligi (Liga ACB) takımlarından Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Sertaç Şanlı, kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Milli basketbolcu, hem İspanya'da hem de THY EuroLeague'de şampiyonluğu kazanmak istediklerini söyledi. Sertaç Şanlı'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SERTAÇ ŞANLI KİMDİR?

Sertaç Şanlı, 5 Ekim 1991'de Edirne'de doğdu. Basketbol kariyerine Efes Pilsen altyapısında başladı. Daha sonra Pınar Karşıyaka altyapısına geçti. Türk Telekom'a geçtikten sonra takımın pilot takımı olan Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki Genç Telekom'da oynadı. 2009-10 sezonunu 11,6 sayı ve 7,1 ribaund ortalamaları ile tamamladı. Ağustos 2010'da ise Türkiye Basketbol Ligi takımlarından. Galatasaray'la beş yıllık anlaşmaya vardı. Türkiye Basketbol Ligi'nin 201-11 sezonunda, normal sezon 9 ve play-offta ise 8 olmak üzere 17 maça çıktı. Normal sezonu 2,89 sayı 1,44 ribaund 0,44 asist ortalamaları ile tamamladı.

2014-15 sezonu öncesinde TBL takımlarından Uşak Sportif'le sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonunda Anadolu Efes'le anlaştı.

2020-21 sezonunda EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğundan sonra Barcelona'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

14-24 Temmuz 2011 tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilen 2011 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye 20 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı'nda görev aldı. Turnuvada maç başına 8,6 sayı 4,4 ribaund ortalaması tutturdu.

Temmuz 2011'de, 2011 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. 7 Ağustos 2011'de teknik heyet, Sertaç'ın kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

2022 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takım forması giyen Şanlı, grup maçlarında oynanan beş maçta; maç başına 25.8 dakika, 7.2 sayı, 6.2 ribaund, 1.8 asist ortalamaları tutturdu.

SERTAÇ ŞANLI'NIN KARİYERİ

2006 - Efes Pilsen

2006 - 2009 Pınar Karşıyaka

2009 - 2010 Genç Telekom

2010 - 2013 Galatasaray Medical Park

2013 - 2014 Gaziantep Basketbol

2014 - 2015 Uşak Sportif

2015 - 2016 Trabzonspor Medical Park

2016 - 2018 Beşiktaş Sompo Japan

2018 - 2021 Anadolu Efes

2021 - günümüz Barcelona