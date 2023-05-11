Rafael Leao kimdir, nereli, kaç yaşında? Rafael Leao hangi takımlarda futbol oynadı?
İtalyan ekibi Milan'ın sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Rafael Leao ile 4 yıllık sözleşme uzatma için anlaşma sağladığı belirtildi. Futbolseverler, Rafael Leao ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, Rafael Leao kimdir, nereli, kaç yaşında? Rafael Leao hangi takımlarda futbol oynadı?
İtalya Serie A takımlarından Milan, Rafael Leao ile yeni sözleşme imzalıyor. Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Leao ile 4 yıllık sözleşme uzatma için anlaşma sağladığı belirtildi. Leao'nun yeni sözleşmesinde maaşında önemli bir artış olacağı ve yıllık net 7 milyon euro alacağı aktarıldı. Rafael Leao'nun hayatı ve futbol kariyeri merak ediliyor. Peki, Rafael Leao kimdir, nereli, kaç yaşında? Rafael Leao hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Rafael Leao hakkında merak edilenler...
RAFAEL LEAO KİMDİR?
Rafael Alexandre Conceição Leão, 10 Haziran 1999 doğumlu, İtalyan kulübü AC Milan'da forvet pozisyonunda oynayan Portekizli profesyonel bir futbolcudur.
188 cm boyunda ve 81 kilo olan Rafael Leao, Profesyonel kariyerine 2017 yılında Sporting CP B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Sporting CP, Lille ve AC Milan takımlarında forma giydi.
Rafael Leoa, Milan'ı, Sassuolo deplasmanında 6.2. saniyede öne geçiren Rafael Leao, İtalya Ligi tarihinin en erken golünü attı. Bir önceki rekorun sahibi, 2001 Aralık ayında Piacenza formasıyla Fiorentina ağlarını 8. saniyede havalandıran Paolo Poggi'ye aitti.
RAFAEL LEAO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
Altyapı Kariyeri;
2006-2007 Amora FC
2007-2008 Foot 21
2008-2016 Sporting CP
Profesyonel Kariyeri;
2016-2017 Sporting CP B
2017-2018 Sporting CP
2018-2019 Lille
2019- AC Milan
RAFAEL LEAO MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2015 Portekiz U-16
2015-2016 Portekiz U-17
2016-2017 Portekiz U-19
2017-2019 Portekiz U-20
2017-2021 Portekiz U-21
2021- Portekiz
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu