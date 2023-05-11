Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:43

Güncelleme: 11.05.2023 - 10:43

İtalya Serie A takımlarından Milan, Rafael Leao ile yeni sözleşme imzalıyor. Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Leao ile 4 yıllık sözleşme uzatma için anlaşma sağladığı belirtildi. Leao'nun yeni sözleşmesinde maaşında önemli bir artış olacağı ve yıllık net 7 milyon euro alacağı aktarıldı. Rafael Leao'nun hayatı ve futbol kariyeri merak ediliyor. Peki, Rafael Leao kimdir, nereli, kaç yaşında? Rafael Leao hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Rafael Leao hakkında merak edilenler...

RAFAEL LEAO KİMDİR?

Rafael Alexandre Conceição Leão, 10 Haziran 1999 doğumlu, İtalyan kulübü AC Milan'da forvet pozisyonunda oynayan Portekizli profesyonel bir futbolcudur.

188 cm boyunda ve 81 kilo olan Rafael Leao, Profesyonel kariyerine 2017 yılında Sporting CP B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Sporting CP, Lille ve AC Milan takımlarında forma giydi.

Rafael Leoa, Milan'ı, Sassuolo deplasmanında 6.2. saniyede öne geçiren Rafael Leao, İtalya Ligi tarihinin en erken golünü attı. Bir önceki rekorun sahibi, 2001 Aralık ayında Piacenza formasıyla Fiorentina ağlarını 8. saniyede havalandıran Paolo Poggi'ye aitti.

RAFAEL LEAO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Altyapı Kariyeri;

2006-2007 Amora FC

2007-2008 Foot 21

2008-2016 Sporting CP

Profesyonel Kariyeri;

2016-2017 Sporting CP B

2017-2018 Sporting CP

2018-2019 Lille

2019- AC Milan

RAFAEL LEAO MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2015 Portekiz U-16

2015-2016 Portekiz U-17

2016-2017 Portekiz U-19

2017-2019 Portekiz U-20

2017-2021 Portekiz U-21

2021- Portekiz