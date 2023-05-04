Salih Uçan kimdir, nereli, kaç yaşında? Salih Uçan hangi takımlarda futbol oynadı?
Beşiktaş'ta forma giyen ve son dönemlerdeki yükselen form grafiği ile dikkatlari üzerine çeken Salih Uçan'ın hayatı ve futbol kariyeri merak ediliyor. Futbolseverler, Salih Uçan'ın hangi takımlarda forma giydiğini araştırıyor. Peki, Salih Uçan kimdir, nereli, kaç yaşında? Salih Uçan hangi takımlarda futbol oynadı?
Salih Uçan son zamanlarda başarılı oyun performansıyla alkışları toplamayı başardı. Salih Uçan hakkında arama motorlarında yapılan aramalar arttı. Peki, Salih Uçan kimdir, nereli, kaç yaşında? Salih Uçan hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Salih Uçan hakkında merak edilenler...
SALİH UÇAN KİMDİR?
Salih Uçan, 6 Ocak 1994 tarihinde Muğla'da doğdu. Futbola Marmaris Belediyespor altyapısında başladı ve ardından 2008 senesinde Bucaspor altyapısına transfer oldu.
2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma yükseldi. 2 sene as takımda oynayan Salih, yükselen grafiğiyle dikkat çekti.
2 sene Bucaspor'da as takımda oynayan Salih, Fenerbahçe ve birçok Süper Lig takımın transfer listesine girdi ve 1,4 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Seri çalımları ve bilek hareketleriyle gündeme gelen Salih, Ersun Yanal döneminde 20 lig maçına çıkıp 3 asist yaptı.
Fenerbahçe, 23 Haziran 2014 tarihinde Salih'in İtalyan takımlarından Roma'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı ve 6 Temmuz 2014 tarihinde ise AS Roma kulübüne 2 yıllığına kiraladı.
Salih Uçan, Fenerbahçe'den Roma'ya 2 yıllığına €4.750.000 bedelle kiralandı. Resmî sözleşmeyi 7 Temmuz 2014 tarihinde imzalayan Salih Uçan, 18 Temmuz 2014'te AS Roma ile Endonezya 23 yaş altı millî takımı arasında oynanan hazırlık maçının 13. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
31 Ağustos 2017 tarihinde 1 yıllığına İsviçre Super League ekiplerinden Sion'a kiralandı.
2018-2019 sezonu öncesinden önce kiralık olarak devre arasında da bonservisi ile İtalya Serie A takımlarından Empoli'ye trasnfer oldu. Empoli'deki ilk sezonunda 14 Serie A maçında forma giydi ve bu maçlarda 1 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Sezon sonunda Empoli Serie A düşmesi sonucu serbest kaldı.
2019-2020 sezonunda Empoli Serie A küme düşmesi sonucu serbest kalan Salih Uçan, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor forması ile ikinci sezonunda çok daha başarılı bir grafik çizen Salih Uçan, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.
Salih Uçan, 14 Ağustos 2022'de Beşiktaş forması ile ilk golünü sezonun ikinci haftasında oynanan Alanyaspor maçında attı.
SALİH UÇAN HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
2010-2012 Bucaspor
2012-2019 Fenerbahçe
2014-2016 Roma (kiralık)
2017-2018 Sion (kiralık)
2018-2019 Empoli
2019-2021 Alanyaspor
2021 Beşiktaş
2022 İstanbul Başakşehir (kiralık)
2022-2023 Beşiktaş
SALİH UÇAN MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2008-2009 Türkiye U-15 6 Maç
2009-2010 Türkiye U-16 14 Maç
2010-2011 Türkiye U-17 7 Maç
2011 Türkiye U-18 3 Maç
2011-2013 Türkiye U-19 20 Maç
2012-2013 Türkiye U-20 11 Maç
2013-2016 Türkiye U-21 16 Maç
2013 Türkiye A Takım 1 Maç
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