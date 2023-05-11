Yayınlanma: 11.05.2023 - 11:39

Güncelleme: 11.05.2023 - 11:39

Andreas Pistiolis ile yollarını ayıran Galatasaray NEF'te yeni başantrenör belli oldu. Zvezdan Mitrovic, sarı-kırmızılı takımın başına geçti. Peki, Zvezdan Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? Zvezdan Mitrovic hangi takımlarda antrenörlük yaptı? İşte, Zvezdan Mitrovic hakkında merak edilenler...

ZVEZDAN MİTROVİC KİMDİR?

Zvezdan Mitrovic, 19 Şubat 1970 tarihinde Karadağ'da dünyaya geldi. Zvezdan Mitrovic antrenörlük kariyerine 1992 yılında Pikadili takımında başladı. Zvezdan Mitrovic daha sonra Buducnost (asistan), Mogren, Buducnost, Khimik, Krivbas, Budivelnik, Khimik, Karadağ (asistan), Azovmaş, AS Monaco, Karadağ, ASVEL ve AS Monaco takımlarında antrenör olarak görev aldı.

ZVEZDAN MİTROVİC HANGİ TAKIMLARDA ANTRENÖRLÜK YAPTI?

1992-1995 Pikadili

1995-2000 Buducnost (asistan)

2000-2001 Mogren

2001-2002 Buducnost

2002-2007 Khimik

2007-2011 Krivbas

2011-2012 Budivelnik

2012-2013 Khimik

2013 Karadağ (asistan)

2014 Azovmaş

2015-2018 AS Monaco

2017-2019 Karadağ

2018-2020 ASVEL

2020-2021 AS Monaco

ZVEZDAN MİTROVİC BAŞARILARI