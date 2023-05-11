Zvezdan Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? Zvezdan Mitrovic hangi takımlarda antrenörlük yaptı?
Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Nef, başantrenörlük görevine Karadağlı Zvezdan Mitrovic'i getirdi. Basketbolseverler, Galatasaray Nef'in yeni başantrenörü Zvezdan Mitrovic'in kim olduğu ve antrenörlük kariyerini merak ediyor. Peki, Zvezdan Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? Zvezdan Mitrovic hangi takımlarda antrenörlük yaptı?
Andreas Pistiolis ile yollarını ayıran Galatasaray NEF'te yeni başantrenör belli oldu. Zvezdan Mitrovic, sarı-kırmızılı takımın başına geçti. Peki, Zvezdan Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? Zvezdan Mitrovic hangi takımlarda antrenörlük yaptı? İşte, Zvezdan Mitrovic hakkında merak edilenler...
ZVEZDAN MİTROVİC KİMDİR?
Zvezdan Mitrovic, 19 Şubat 1970 tarihinde Karadağ'da dünyaya geldi. Zvezdan Mitrovic antrenörlük kariyerine 1992 yılında Pikadili takımında başladı. Zvezdan Mitrovic daha sonra Buducnost (asistan), Mogren, Buducnost, Khimik, Krivbas, Budivelnik, Khimik, Karadağ (asistan), Azovmaş, AS Monaco, Karadağ, ASVEL ve AS Monaco takımlarında antrenör olarak görev aldı.
ZVEZDAN MİTROVİC HANGİ TAKIMLARDA ANTRENÖRLÜK YAPTI?
1992-1995 Pikadili
1995-2000 Buducnost (asistan)
2000-2001 Mogren
2001-2002 Buducnost
2002-2007 Khimik
2007-2011 Krivbas
2011-2012 Budivelnik
2012-2013 Khimik
2013 Karadağ (asistan)
2014 Azovmaş
2015-2018 AS Monaco
2017-2019 Karadağ
2018-2020 ASVEL
2020-2021 AS Monaco
ZVEZDAN MİTROVİC BAŞARILARI
- EuroCup Yılın Koçu (2021)
- EuroCup şampiyonu (2021)
- Fransa Ligi şampiyonu (2019)
- 3× Fransa Ligi Yılın Koçu (2017, 2018, 2021)
- 3× Fransa Lig Kupası galibi (2016-2018)
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu