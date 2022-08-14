Barcelonalı Frenkie de Jong'un tercihi Chelsea!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Frenkie de Jong, İngiltere Premier Lig kulüplerinin gündemini süslüyor. İngiliz basınına göre Hollandalı yıldızın transferdeki ilk tercihi Chelsea.
Barcelona forması giyen Frenkie de Jong'un, ayrılık kararı alması durumunda ilk tercihi Chelsea.
İngiliz basınında yer alan haberde, Hollanda futbolcunun, kendisini bütün yaz ikna etmeye çalışan Manchester United'dan ziyade, Chelsea'ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
Barcelona'nın, yıllık maaş ve bonuslar konusunda anlaşma sağlanması durumunda 25 yaşındaki futbolcuyu elinden çıkarmaya istekli olduğu kaydedildi.
Katalan devinin, temmuz ayında transfer için Manchester United ile anlaştığı ancak Frenkie de Jong'un, İngiliz ekibine gitmeyi kabul etmediği hatırlatıldı.
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