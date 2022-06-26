Barcelona ve Manchester United, Frenkie de Jong için anlaşmaya yakın
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Barcelona forması giyen Frenkie De Jong'un transferini 80 milyon Euro karşılığında bititrmeyi planlıyor.
İngiltere Premier Lig'de yeni sezona Erik ten Hag yönetiminde hazırlanan Manchester United, Frenkie de Jong'un transferini kısa süre içinde açıklayabilir.
NTV Spor'un Times'tan aktardığına göre, iki takım arasındaki görüşmelerde finansal detaylarla ilgili sorunların büyük ölçüde çözüldüğü ve bonservis bedeli konusunda anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
PAZARLIKLAR SONA YAKLAŞTI
Haberde, Barcelona'nın Hollandalı orta saha için 85 milyon Euro talep ettiği, Manchester United'ın ise 80 milyon Euro'ya transferi tamamlayabileceği kaydedildi.
Ajax'da Erik ten Hag'la çalışan Frenkie de Jong, Manchester United'a transfer olması halinde bir kez daha Hollandalı antrenörle bir kez daha çalışma şansı yakalayacak.
DİĞER TRANSFERLERİ ETKİLEYEBİLİR
Haberde ayrıca, Frenkie de Jong transferinin yapılacak diğer transferleri de olumlu yönde etkileyebileceği ifade edildi. Brentfrod'la sözleşmesi sona eren Christian Eriksen için de görüşmelerini sürdüren Manchester United'ın, de Jong'u kadrosuna katması halinde Eriksen'le de anlaşma sağlayabileceği belirtildi.
Barcelona formasıyla geçen sezon 46 maçta süre alan Frenkie de Jong, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.
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