Barcelona'nın efsane futbolcusu teknik direktörlük hedefini açıkladı
Barcelona'nın efsane futbolcusu Xavi, Barcelona iddiaları hakkında konuştu ve "Hedefim Barcelona'yı çalıştırmak" dedi.
İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, takımın başındaki teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine devam edeceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Başkanın bu açıklamaları medyada çıkan teknik direktör değişimi haberlerini ise bitirebilmiş değil.
Katar Ligi takımlarından Al Sadd'da teknik direktörlük yapan Barcelona'nın efsane futbolcusu Xavi Hernandez de adı sıkça Barcelona ile anılan isimlerden biri.
Barcelona iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Xavi, "Hedefim Barcelona'yı çalıştırmak" dedi.
Barcelona'da teknik direktörlük yapmanın hayali olduğunu söyleyen Xavi, "Benim hedefim Barcelona'yı çalıştırmak. Bu benim amacım ve hayalim, bunu asla saklamadım. Bir gün olup olmayacağını, bana ihtiyaç duyup duymayacaklarını bilmiyorum ancak şu anda Al Sadd'da mutluyum ve bununla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Xavi, Al Sadd'da teknik direktörlük yaptığı sürede son 2 kez lig şampiyonluğu, 2 kez Katar Emiri Kupası kazanırken birer kez de Katar Kupası, Katar Süper Kupası ve Katar Yıldızlar Kupası kazandı.
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