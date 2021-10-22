St. Etienne - Angers maçı meşaleler sebebiyle geç başlatıldı

Ligue 1'de saat 22.00'deki St. Etienne-Angers maçı, ev sahibi takım taraftarının sahaya meşale atması nedeniyle geç başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 22:44
St. Etienne - Angers maçı meşaleler sebebiyle geç başlatıldı
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Ligue 1'de saat 22.00'deki St. Etienne-Angers maçı, ev sahibi takım taraftarının sahaya meşale atması nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı.

Fransa Ligi'nde 11. haftanın açılış maçı; St. Etienne - Angers karşılaşması öncesi tribünlerden atılan meşaleler sebebiyle futbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına döndü.

St. Etienne  taraftarları, 10 haftada 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile ligde sonuncu durumda bulunan takımlarının teknik direktörü Claude Puel'in istifasını istiyor.





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