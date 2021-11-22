Barcelona'nın genç yeteneği Pedri 2021 Golden Boy ödülünü kazandı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 17:07

İtalyan TuttoSport gazetesinin her sene 21 yaş altı futbolculara verdiği 'Golden Boy' ödülünün bu seneki sahibi belli oldu.

40 kişilik kısa listeden Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun da bulunduğu ödülü, Barcelona'nın 18 yaşındaki genç yeteneği Pedri kazandı.

40 gazetecinin yanı sıra spor severlerin de verebildiği ödülde Pedri, 24 gazetecinin ilk tercihi, 9 gazetecinin ikinci tercihi, 3 gazetecinin ise üçüncü tercihi oldu.

318 puanla ödülü almaya hak kazanan Pedri'yi 119 puan ile Dortmund'un genç yeteneği Jude Bellingham takip etti. Bellingham, potansiyelini Beşiktaş ilebu sezon oynadıkları Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da göstemişti.

İspanyol genç yetenek ödülün ardından yaptığı konuşmada ise "Bu ödülü aldığım için yanımda olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Önceki sezonlarda Golden Boy ödülünü alan futbolcular şu şekilde:

2003 Rafael van der Vaart, Ajax

2004 Wayne Rooney, Manchester United

2005 Lionel Messi, Barcelona

2006 Cesc Fabregas, Arsenal

2007 Sergio Agüero, Atletico Madrid

2008 Anderson, Manchester United

2009 Alexandre Pato, Milan

2010 Mario Balotelli, Inter

2011 Mario Götze, Dortmund

2012 Isco, Malaga

2013 Paul Pogba, Juventus

2014 Raheem Sterling, Liverpool

2015 Anthony Martial, Manchester United

2016 Renato Sanches, Bayern Münih

2017 Kylian Mbappe, Monaco - PSG

2018 Matthijs de Ligt, Ajax

2019 Joao Felix, Benfica - Atletico Madrid

2020 Erling Haaland, Dortmund



