Barcelona'nın genç yeteneği Pedri 2021 Golden Boy ödülünü kazandı
TuttoSport gazetesinin futbolda genç yeteneklere verdiği geleneksel ödülü Golden Boy'un bu seneki sahibi, Barcelona'nın 18 yaşındaki İspanyol oyuncusu Pedri oldu. Ödülün 40 kişilik kısa listesinden Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu da bulunuyordu.
İtalyan TuttoSport gazetesinin her sene 21 yaş altı futbolculara verdiği 'Golden Boy' ödülünün bu seneki sahibi belli oldu.
40 kişilik kısa listeden Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun da bulunduğu ödülü, Barcelona'nın 18 yaşındaki genç yeteneği Pedri kazandı.
40 gazetecinin yanı sıra spor severlerin de verebildiği ödülde Pedri, 24 gazetecinin ilk tercihi, 9 gazetecinin ikinci tercihi, 3 gazetecinin ise üçüncü tercihi oldu.
318 puanla ödülü almaya hak kazanan Pedri'yi 119 puan ile Dortmund'un genç yeteneği Jude Bellingham takip etti. Bellingham, potansiyelini Beşiktaş ilebu sezon oynadıkları Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da göstemişti.
İspanyol genç yetenek ödülün ardından yaptığı konuşmada ise "Bu ödülü aldığım için yanımda olan herkese teşekkür ederim." dedi.
Önceki sezonlarda Golden Boy ödülünü alan futbolcular şu şekilde:
2003 Rafael van der Vaart, Ajax
2004 Wayne Rooney, Manchester United
2005 Lionel Messi, Barcelona
2006 Cesc Fabregas, Arsenal
2007 Sergio Agüero, Atletico Madrid
2008 Anderson, Manchester United
2009 Alexandre Pato, Milan
2010 Mario Balotelli, Inter
2011 Mario Götze, Dortmund
2012 Isco, Malaga
2013 Paul Pogba, Juventus
2014 Raheem Sterling, Liverpool
2015 Anthony Martial, Manchester United
2016 Renato Sanches, Bayern Münih
2017 Kylian Mbappe, Monaco - PSG
2018 Matthijs de Ligt, Ajax
2019 Joao Felix, Benfica - Atletico Madrid
2020 Erling Haaland, Dortmund
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