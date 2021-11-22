Son dakika | Beşiktaş, N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı
Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığı açıkladı.
Beşiktaş, Fabrice N’Sakala’nın geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır.
Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Kamuoyuna Duyuruhttps://t.co/GNhDmXXPBj— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 22, 2021
Video Haberler
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- Meclis'te ikinci gerginlik!
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Kavakçı olayını yıllar sonra anlattı