Son dakika | Beşiktaş, N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 13:48
Son dakika | Beşiktaş, N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Fabrice N’Sakala’nın geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır.

Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler