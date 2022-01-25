Barcelona'nın yıldızı Pique'den Trabzonspor'un stoperi Ahmetcan Kaplan'a yatırım

Barcelona'nın dünyaca ünlü stoperi Gerard Pique, NFT üzerinden Trabzonspor'un stoperi Ahmetcan Kaplan'a yatırım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 15:59
Barcelona'nın yıldızı Pique'den Trabzonspor'un stoperi Ahmetcan Kaplan'a yatırım
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Futbolculuğun yanı sıra iş dünyasıyla da içli dışlı olan Gerard Pique, NFT'de Türk futbolseverleri heyecanlandıran bir işe imza attı.

Barcelona'nın yıldızı, NFT (Non Fungible Token)'de Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın kartına yatırım yaptı. İspanyol oyuncu 194 Euro'yu gözden çıkardı.

AHMETCAN KAPLAN'IN İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon altyapıdan A Takım'a yükselen Ahmetcan Kaplan bu sezon 4 Süper Lig maçında forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu son olarak Galatasaray galibiyetinde ikinci yarıda Denswill'in yerine oyuna girmişti.

Maçın ardından Trabzonspor, "Sen bizim geleceğimizsin, çocuk!" paylaşımı yapmıştı.


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