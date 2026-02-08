Barış Alper Yılmaz attığı gole neden sevinmediğini açıkladı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Mutluyuz, taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi" dedi.

Attığı golden sonra sevinmemesi hakkında açıklama yapan Barış Alper Yılmaz "Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.