Barış Alper Yılmaz attığı gole neden sevinmediğini açıkladı

8.02.2026 19:39:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Mutluyuz, taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi" dedi.

Attığı golden sonra sevinmemesi hakkında açıklama yapan Barış Alper Yılmaz "Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

