Basketboldaki derbide Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic'i devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 79-77 yendi.

Maça iyi başlayan konuk ekip, 5. dakikada 13-2 üstünlük sağladı. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 20-13 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna hücumda daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi ve soyunma odasına 33-32 Galatasaray MCT Technic üstünlüğüyle gidildi.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıya maçta ilk kez öne geçerek (34-33) başladı. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son dakikalarında üst üste üçlükler bulan misafir takım, final periyoduna 57-52 önde girdi.

GALİBİ SON HÜCUM BELİRLEDİ

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 6-0'lık seriyle başladı ve 33. dakikada öne geçti: 58-57. Üstünlüğünü sürdüren ve savunmada sertliği artıran sarı-lacivertliler, 36. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 66-60. Melli'nin 37. dakikadaki smacıyla farkı çift hanelere (72-62) yükselten Fenerbahçe Beko, son bölümde üstünlüğünü korumayı başaramadı. Konuk ekip, McCollum önderliğinde üst üste üçlükler buldu ve bitime 41 saniye kala Palmer'ın basketiyle öne geçti: 74-75. Moladan Biberovic'in bitime 31 saniye kala bulduğu üçlükle dönen sarı-lacivertlilere, sarı-kırmızılılar yine Palmer'ın sayısıyla cevap verdi ve 20 saniye kala skor 77-77'ye geldi. Maçın son hücumunu kullanan Fenerbahçe Beko, Baldwin ile basketi buldu ve parkeden 79-77 galip ayrıldı.

POZZECCO ÇİFT TEKNİK FAUL ALDI

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, hakemle yaşadığı tartışma sonrası diskalifiye edildi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 12, Boston 6, Biberovic 21, Melli 6, Birch 7, Metecan Birsen 1, Baldwin 7, Emre Ekşioğlu, De Colo 8, Onuralp Bitim 6, Jantunen 5

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 7, Petrucelli 5, Gillespie 10, Palmer 16, White 6, Robinson 14, McCollum 5, Meeks 7, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Muhsin Yaşar 2

1. Periyot: 13-20

Devre: 32-33

3. Periyot: 52-57