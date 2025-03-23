Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da 5. sırada!
Galatasaray'da kariyer sezonunu yaşayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da 25 yaş ve altı futbolcular arasında en çok gol atan kanat oyuncuları listesinde 5. sırada yer aldı.
Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda attığı son dakika golleriyle kilit isimler arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, çıkışını bu yıl da sürdürüyor.
Sene başında 2027'de bitecek sözleşmesi 2028'e kadar uzatılan sarı-kırmızılı oyuncu, performansıyla A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olurken kariyerinin en iyi döneminde takımını da sırtında taşıyor.
Bu sezon ligde ağları 10 kez havalandırarak kariyer rekorunu kıran Barış Alper Yılmaz, 25 yaş ve altı futbolcular arasında Avrupa'da en çok gol atan kanat oyuncularının sıralandığı listede 5 numarada yer aldı.
CİMBOM, 35'TEN AŞAĞI BIRAKMAYACAK
Sabah'ın haberine göre; 2023-24'ün devre arasında Sacha Boey'yi 30 milyon Euro'ya elden çıkaran Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in bonservis bedelini minimum 35 milyon Euro olarak belirledi.
Yaz transfer döneminde bu rakamdan aşağıya gelecek teklifler değerlendirilmeye alınmayacak. Bu sezon başında Nottingham Forest'ın resmen istediği Barış ile ara transfer döneminde de West Ham ilgilense de sarı-kırmızılı takım, İngiliz kulübüne olumsuz yanıt vermişti.
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