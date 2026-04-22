Barış Alper Yılmaz'dan derbi açıklaması: 'Fenerbahçe'yi yenip dördüncü şampiyonluğu istiyoruz'

22.04.2026 23:17:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 2-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendi.

Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper, "Açıkçası üzgünüz. Biz böyle planlamamıştık. İyi oynayamadık, istediklerimizi yapamadık. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtamadık. Kaybettik ve üzgünüz ama önümüze bakmamız gerekiyor" dedi.

GÜNAY GÜVENÇ AÇIKLAMASI

Kaleci Günay Güvenç'e tepki gösterilmesi ile ilgili konuşan Barış Alper, "Günay ağabey ile başlamak istiyorum. Bugün istenmedik bir hata oldu. Her insan hata yapıyor. Herkes biliyor Günay ağabeyi; karakterini, nasıl bir insan olduğunu herkes biliyor. Herkes hata yapıyor. Ben de yapıyorum, en iyi oyuncular da yapıyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe derbisi için de konuşan sarı-kırmızılı futbolcu, "Derbiye hazırlanacağız. Taraftarımızla kenetlenip, derbiyi kazanıp dördüncü şampiyonluğumuza gitmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

Gözyaşlarını tutamamıştı: Taraftarlardan Günay Güvenç'e destek! Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne elenen Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlardan bazıları kaleci Günay Güvenç'e tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı taraftarlar Günay Güvenç'e destek tezahüratı yaptı.
Gençlerbirliği'nde yarı final sevinci: 'Çok büyük moral oldu' Gençlerbirliği'nde Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu ve Fıratcan Üzüm, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.
