PSG üç puanı 3 golle aldı!

22.04.2026 22:44:00
Cumhuriyet Spor
Paris Saint-German, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasında kendi evinde ağırladığı Nantes'ı 3-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'de 26. hafta erteleme maçında Paris Saint-Germain, sahasında Nantes'ı ağırladı.

PSG, Parc des Princes'teki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada penaltıdan ve 50. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile 37. dakikada Desire Doue attı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından PSG, ligde 29 maç sonunda 66 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Ligde küme düşme hattında yer alan Nantes, 20 puanda kaldı.

Paris Saint-Germain, ligdeki bir sonraki maçında Angers deplasmanına gidecek. Nantes, Rennes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Serge Gnabry'nin Dünya Kupası hayali suya düştü! Leroy Sane ayrıntısı... Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki Alman oyuncu Serge Gnabry'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacağı duyuruldu.
Galatasaray'da Günay Güvenç'e büyük tepki! Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne elenen Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar kaleci Günay Güvenç'e tepki gösterdi.
Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisinde geriye düştü! Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup final serisi ilk maçında kendi evinde ağırladığı Cosea JL Bourg'a 72-60 mağlup oldu.