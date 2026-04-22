Gözyaşlarını tutamamıştı: Taraftarlardan Günay Güvenç'e destek!

Galatasaraylı taraftarlardan kaleci Günay Güvenç'e tepki geldi.

Günay Güvenç, kupadaki Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başladı ve Başkent ekibinin attığı ikinci golde büyük bir hata yaparak golü kalesinde gördü.

Galatasaraylı taraftarlar, Gençlerbirliği'nin ikinci golünün ardından Günay Güvenç'e ıslıkla tepki gösterdi.

MAÇ SONUNDA GÖZYAŞI VE DESTEK

Günay Güvenç, maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.

Galatasaraylı taraftarların bir bölümü, bu anlarda Günay'ı tribüne çağırdı ve destek verdi. Sarı-kırmızılı futbolcular da bu anlarda Günay'a destek verdi.