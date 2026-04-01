Barış Alper Yılmaz'dan duygusal mesaj: 'Babama selam söylüyorum...'

1.04.2026 01:25:00
A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 1-0 kazandıkları Kosova maçının ardından görüşlerini aktardı.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası bileti almasının ardından Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Tarihi başarıyla ilgili açıklama yapan Barış Alper Yılmaz, "İlk maçtan beri bunu hak ettik. Çok yetenekli oyuncularımız var. Çok teşekkür ederiz. Hocamız çok iyi bir hoca, gerekli taktikleri veriyor" dedi.

"ÜÇ GÜN ÖNCE BABAMLA KONUŞTUK..." 

Açıklamalarına devam eden Barış Alper Yılmaz, "En büyük hayallerimden biri Dünya Kupası'na gitmekti. Üç gün önce babamla konuştuk; '2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyor musun?' dedim. O zaman 2 yaşındaydım... Bana Türkiye'de hayatın durduğunu söylemişti. Baba merak etme, artık bolca izleyeceksin Dünya Kupası maçlarını. Babama selam söylüyorum..." ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Delice duygular yaşıyoruz' A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Kenan Yıldız, 1-0 kazandıkları Kosova maçının ardından görüşlerini aktardı.
Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası sevinci: 'İnanılmaz gururluyum' A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 kazandıkları Kosova maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu duygusal konuşma: 'Biz bunu hak ettik' A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 1-0 kazandıkları Kosova maçının ardından takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı.