Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası sevinci: 'İnanılmaz gururluyum'

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi. Ay yıldızlılar 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi.

Maçın ardından İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, TV8'e açıklamalarda bulundu.

"İNANILMAZ GURURLUYUM"

Galibiyeti Türk halkına hediye eden Vincenzo Montella, "Duygu anlamında zirveyi yaşıyorum. Sanırım hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk teknik direktör oldum. İnanılmaz gururluyum. Maçtan önce çocuklara da söyledim. Onlar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Gidemezsek bile tüm sorumluluk bana ait olacaktı. Onlar her şeyi başardı. Şimdi birlikte güzel bir yolda devam edeceğiz" dedi.

"BU MESLEKTE DÜNYA KUPASI ZİRVE"

Dünya Kupası'nın futboldaki en önemli turnuva olduğunu vurgulayan Montella, "Bu mesleği yapan herkes Dünya Kupası'nı her zaman arzular. Tüm ekiple bunu konuştuk. Hayallerimize kavuştuk, mutluyuz. İnanılmaz bir duygu, kelimelerle tarifi yok. Bu meslekte Dünya Kupası zirve. Onu paylaşmak, yaşamak harika olacak. Tüm çalışanlar, yönetim... Herkes inanılmaz katkıda bulundu. Herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.