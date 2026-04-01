Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu duygusal konuşma: 'Biz bunu hak ettik'

Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu duygusal konuşma: 'Biz bunu hak ettik'

1.04.2026 00:54:00
Cumhuriyet Spor
Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu duygusal konuşma: 'Biz bunu hak ettik'

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 1-0 kazandıkları Kosova maçının ardından takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 yenip 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldığı maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

"BİZ BUNU HAK ETTİK"

Maç sonrası sahada bir araya gelen oyuncularımıza konuşan kaptan Hakan Çalhanoğlu, "Bakın bu takım bunu hak etti. Yüce Rabbim bizle beraber, bunu unutmayın. Bizler iyi insanlarız, iyi karakterleriz. Biz bunu hak ettik. İnşallah Dünya Kupası'nda da milletimizi gururlandıracağız" dedi.

Hakan'ın sözleri hep bir ağızdan 'İnşallah kaptan' sözleriyle kesildi ve çok büyük bir sevinç yaşandı. 

Uğurcan Çakır'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Ülkemizi gururlandırdık'
Uğurcan Çakır'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Ülkemizi gururlandırdık' A Milli Futbol Takımı'nın file bekçisi Uğurcan Çakır, 1-0 kazandıkları Kosova maçının ardından görüşlerini aktardı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan büyük iddia: 'Kupayı alıp geleceğiz'
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan büyük iddia: 'Kupayı alıp geleceğiz' Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 1-0 kazandığı Kosova maçının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Orkun Kökçü'den milli takım sözleri: 'Biz bir aileyiz'
Orkun Kökçü'den milli takım sözleri: 'Biz bir aileyiz' A Milli Futbol Takımı'nın orta sahası Orkun Kökçü, 1-0 kazandıkları Kosova maçının ardından görüşlerini aktardı.