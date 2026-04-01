Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu duygusal konuşma: 'Biz bunu hak ettik'

A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 yenip 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldığı maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

"BİZ BUNU HAK ETTİK"

Maç sonrası sahada bir araya gelen oyuncularımıza konuşan kaptan Hakan Çalhanoğlu, "Bakın bu takım bunu hak etti. Yüce Rabbim bizle beraber, bunu unutmayın. Bizler iyi insanlarız, iyi karakterleriz. Biz bunu hak ettik. İnşallah Dünya Kupası'nda da milletimizi gururlandıracağız" dedi.

Hakan'ın sözleri hep bir ağızdan 'İnşallah kaptan' sözleriyle kesildi ve çok büyük bir sevinç yaşandı.