Cumhuriyet Gazetesi Logo
Barış Alper Yılmaz için iki flaş iddia: 'Adını altın harflerle yazdıracak'

Barış Alper Yılmaz için iki flaş iddia: 'Adını altın harflerle yazdıracak'

21.08.2025 13:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Barış Alper Yılmaz için iki flaş iddia: 'Adını altın harflerle yazdıracak'

Tolunay Kafkas, Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Tolunay Kafkas, Barış Alper Yılmaz'dan övgüyle bahsettiği bir açıklamada bulundu.

Yayıncı kuruluş ekranlarında konuşan Kafkas'ın ifadeleri şöyle:

"Barış Alper'in çok iyi oyuncu olması dışında en önemli özelliği hep pozisyonun içinde olmaya çalışıyor ve sonuna kadar kovalıyor.

Taca çıkan birkaç tane top var, orada bile topu almak için koşuyor. Bir oyuncu her yerde oynar mı? Her yerde oynuyor ve iyi oynuyor.

Bu çocuğun fiyatı anormal. Bu adamı Benfica'dan falan almaya kalksanız anormal bir para ister. Bugün geldiği ve kendi yarattığı değer olağanüstü.

Oyun bilgisi biraz eksikti, şimdi onu da geliştiriyor. Milli Takımımız için de çok önemli bir oyuncu. Böyle devam ederse Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıracak."

İlgili Konular: #galatasaray #Tolunay Kafkas #Barış Alper Yılmaz

İlgili Haberler

Wilfried Singo'dan Galatasaray'a transfer cevabı!
Wilfried Singo'dan Galatasaray'a transfer cevabı! Galatasaray'ın gündeminde yer alan Wilfried Singo'nun sarı kırmızılı takıma transfer olmayı reddettiği iddia edildi.
Galatasaray'dan Zaniolo için 20 milyon euro'luk talep
Galatasaray'dan Zaniolo için 20 milyon euro'luk talep Udinese, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor. Galatasaray, İtalyan futbolcusu için 15-20 milyon euro istiyor. Udinese, istenen bonservisi düşürmeye çalışıyor.
Galatasaray Derrick Köhn'ün ayrılığını resmen duyurdu
Galatasaray Derrick Köhn'ün ayrılığını resmen duyurdu Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn, 4 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer oldu.