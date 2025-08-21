Barış Alper Yılmaz için iki flaş iddia: 'Adını altın harflerle yazdıracak'

Teknik direktör Tolunay Kafkas, Barış Alper Yılmaz'dan övgüyle bahsettiği bir açıklamada bulundu.

Yayıncı kuruluş ekranlarında konuşan Kafkas'ın ifadeleri şöyle:

"Barış Alper'in çok iyi oyuncu olması dışında en önemli özelliği hep pozisyonun içinde olmaya çalışıyor ve sonuna kadar kovalıyor.

Taca çıkan birkaç tane top var, orada bile topu almak için koşuyor. Bir oyuncu her yerde oynar mı? Her yerde oynuyor ve iyi oynuyor.

Bu çocuğun fiyatı anormal. Bu adamı Benfica'dan falan almaya kalksanız anormal bir para ister. Bugün geldiği ve kendi yarattığı değer olağanüstü.

Oyun bilgisi biraz eksikti, şimdi onu da geliştiriyor. Milli Takımımız için de çok önemli bir oyuncu. Böyle devam ederse Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıracak."