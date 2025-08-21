Wilfried Singo'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Transfer çalışmalarını Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda yürüten Galatasaray yönetimi, Wilfried Singo için bir süredir Monaco ile temas halindeydi.

SINGO'DAN GALATASARAY'A CEVAP

Okan Buruk'un hem sağ bek hem de stoper oynayan futbolcu istemesinin ardından yönetim, Wilfried Singo için harekete geçerken, oyuncudan sarı-kırmızılılara yanıt geldi.

L'Equipe'de yer alan habere göre Wilfried Singo, Galatasaray'a transfer olmayı reddetti.

SINGO İ Ç İN 40 MİLYON EUROLUK TALEP

Yine haberde Monaco'nun Wilfried Singo'yu gözden çıkardığı ve 24 yaşındaki futbolcu için 40 milyon Euro talep ettiği vurgulandı.

G ÜNCEL P İYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Monaco ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Singo'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.