Barış Alper Yılmaz sahayı sedye ile terk etmişti: Galatasaray'da kırmızı kart itirazı!
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılı takım, Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareket için kırmızı kart bekledi.
Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçın 90+9. dakikasında kırmızı kart bekledi.
Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Rej Manaj, Barış Alper'e faul yaptı. Hakem Manaj'a sarı kart gösterdi.
SAHAYI SEDYE İLE TERK ETTİ
VAR'ın uyarısıyla Turgut Doman, pozisyonu monitörden izledi ancak kararını değiştirmedi.
Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.
Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #Rey Manaj #kırmızı kart #Turgut Doman
Spor Haberleri
- MHK'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
- Eski Fenerbahçeli yıldızdan emeklilik kararı!
- Barış Alper Yılmaz'dan flaş paylaşım!
- Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa tepki!
- Suudi kulüp Halil Umut Meler'i şikayet etti!
- Galatasaray'ın rakibi deplasmanda kayıp!
- Brighton 3 puanı son anda kaçırdı!
- Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi 3 puana ulaştı!
- Arsenal'ın galibiyet serisi sona erdi!
- Enes attı: Bournemouth uzatmada güldü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Rusya'dan ilk açıklama!
- Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- 'İsrailcilerin sevinci yarım kalacak'
- 'Esad ve ailesi Moskova'ya vardı'
- Esad'ın uçağı düşürüldü mü?
- 'Direnişle karşılaşmadan...'
- İsrailli bakandan 'Kürtler, Dürziler ve ittifak' mesajı
- Ankara'dan ilk Suriye açıklaması
- 'Suriyelilerin dönmesi ekonomiyi nasıl etkiler?'