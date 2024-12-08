Barış Alper Yılmaz sahayı sedye ile terk etmişti: Galatasaray'da kırmızı kart itirazı!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılı takım, Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareket için kırmızı kart bekledi.

Barış Alper Yılmaz sahayı sedye ile terk etmişti: Galatasaray'da kırmızı kart itirazı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 18:32

Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçın 90+9. dakikasında kırmızı kart bekledi.

Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Rej Manaj, Barış Alper'e faul yaptı. Hakem Manaj'a sarı kart gösterdi.

SAHAYI SEDYE İLE TERK ETTİ

VAR'ın uyarısıyla Turgut Doman, pozisyonu monitörden izledi ancak kararını değiştirmedi.

Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.


Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #Rey Manaj #kırmızı kart #Turgut Doman

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