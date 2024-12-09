Nihat Kahveci'den çok sert hakem tepkisi: 'Barış Alper Yılmaz'ın ayağının mı kırılması lazım?'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:51

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:51

Nihat Kahveci, Sivasspor - Galatasaray maçını Kontraspor'da değerlendirdi. Nihat Kahveci'nin Barış Alper Yılmaz - Rey Manaj pozisyonu için sarf ettiği sözler dikkat çekti.

Eksik kalmasının Galatasaray için bir sorun olmadığını aktaran Nihat Kahveci, "Saha birkaç oyuncu var, o eksikliği hissettirmiyor. Barış Alper Yılmaz her yerde koştu bastı. Yunus Akgün gol attı, asist yaptı. Torreira 6 ciğer diyordum bugün 9 ciğer oynadı. Bir de Osimhen var" dedi.

'REYTİNG İÇİN GÜZEL GÖRÜNTÜLER SUNULUYOR'

Süper Lig maçlarındaki yayın kalitesini eleştiren Nihat Kahveci, "Yine pozisyonları net izleyemedik ama gece yayın varken reyting için çok güzel görüntüler sunuluyor" ifadelerini kullandı.

'AYAĞININ MI KIRILMASI LAZIM'

Öte yandan Nihat Kahveci, maçın önüne geçen Barış Alper Yılmaz-Rey Manaj pozisyonuna dair çarpıcı ifadeler kullandı.

VAR teknolojisiyle tartışmaların sonlanmadığını söyleyen Kahveci, "Her geçen gün kötü tarihi yazmayı nasıl başarıyorsunuz? VAR geldi ‘Rahat oluruz’ dedik. Bu kadar olmaz. Yemin ediyorum daralıyorum!" dedi.

Manaj'ın kırmızı kart görmesi gerekdiğini dile getiren ünlü yorumcu, "Barış Alper’in ayağının mı kırılması lazım? Sen topçunun ne niyetle müdahele ettiğne bak. Bana göre kırmızıydı. İzlemeye gittiğinde 'veriyor' dedim" şeklinde konuştu.

''BENİ KONUŞUN' DEDİ'

Süper Lig'de her hafta bir kaosun yaşandığını belirten Nihat Kahveci, "5 tane gol izledik. Direkten dönen toplar gördük. İnanılmaz mücadeleler gördük ama hakem Turgut Doman, ‘Beni konuşun’ dedi" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci son olarak Barış Alper'in pozisyonundaki VAR konuşmalarının salı günü değil hemen yayınlanması gerektiğini söyledi.