Barış Alper Yılmaz'ın babasından Rey Manaj'a şoke eden yanıt!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maça damga vuran Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz yaptığı faul sonrası milli yıldızın babasından Arnavut futbolcunun paylaşımına yanıt geldi.

Barış Alper Yılmaz'ın babasından Rey Manaj'a şoke eden yanıt!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:43

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı damga vurdu.

Barış Alper Yılmaz, Rey Manaj'ın maçın son dakikalarında yaptığı müdahaleyle sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Milli oyuncu sedyeyle sahadan çıkarken Rey Manaj'a büyük tepki gösterildi. Hakem Turgut Doman ise pozisyonu VAR'da inceledi ve Rey Manaj'a kırmızı kart göstermedi.

BARIŞ ALPER'İN BABASI TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından özür dileyen Rey Manaj'a Barış Alper'in babası tepki gösterdi. Yüksel Yılmaz, Rey Manaj'ın özür paylaşımına çarpıcı yorumlar yaptı.

"SENİNLE ÇOK KARŞILAMAK İSTERİM"

Yüksel Yılmaz sosyal medya hesabından, "Manaj seni çok görmek ve seninle çok karşılaşmak isterim. Mutlaka tanışacağız" sözleriyle tepki gösterdi. 

İşte Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'ın Rey Manaj'a yaptığı yorum:


Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #Rey Manaj #galatasaray #Sivasspor

İlgili Haberler

Bülent Uygun'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Rey Manaj'ın yaptığı kırmızı kart'

Bülent Uygun'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Rey Manaj'ın yaptığı kırmızı kart'
Sivasspor maçının ardından Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım!

Sivasspor maçının ardından Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım!
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Hakem Turgut Doman ile konuştum'

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Hakem Turgut Doman ile konuştum'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler