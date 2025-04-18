Sözleşme görüşmeleri sürüyordu... Galatasaray'da Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gelişmesi!

Galatasaray'ın milli oyuncular Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile sözleşme şartlarında anlaştığı ve kısa zamanda imzaların atılacağı iddia edildi.

Sözleşme görüşmeleri sürüyordu... Galatasaray'da Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gelişmesi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 15:54

Galatasaray, başarılı futbolcuları Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yürütüyordu.

Galatasaray, son dönemde adı sıkça transfer dedikodularına karışan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'da mutlu sona ulaştı.

beIN SPORT'da yer alan habere göre Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile tüm şartlarda anlaşma sağladı.

İki futbolcuyla da kısa süre içinde yeni sözleşmelerin imzalanacağı belirtildi.

Bu sezon toplam 37 maça çıkan Yunus Akgün, 12 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.

Barış Alper Yılmaz ise 43 maçta boy gösterip 11 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.


Etiketler: #galatasaray #Barış Alper Yılmaz #yunus akgün

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