Sözleşme görüşmeleri sürüyordu... Galatasaray'da Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gelişmesi!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 15:54

Güncelleme: 18.04.2025 - 15:54

Galatasaray, başarılı futbolcuları Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yürütüyordu.

Galatasaray, son dönemde adı sıkça transfer dedikodularına karışan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'da mutlu sona ulaştı.

beIN SPORT'da yer alan habere göre Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile tüm şartlarda anlaşma sağladı.

İki futbolcuyla da kısa süre içinde yeni sözleşmelerin imzalanacağı belirtildi.

Bu sezon toplam 37 maça çıkan Yunus Akgün, 12 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.

Barış Alper Yılmaz ise 43 maçta boy gösterip 11 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.