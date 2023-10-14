Barış Alper Yılmaz'dan Mbappe açıklaması: 'Benzetilmek güzel ama...'

Yayınlanma: 14.10.2023 - 16:58

Güncelleme: 14.10.2023 - 17:11

A Milli Futbol Takımı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Letonya maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Yılmaz, "Zor bir maçtı. Önemli olan kazanmaktı. Ben gol attım ama sonuç olarak takım arkadaşlarımın oyunu çok önemliydi. Mevki çok önemli değil, hocam nerede şans veriyorsa orada takıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

Barış Alper Yılmaz, "Maç maç bakıyorum. Hocamın verdiği görev ve taktikle faydalı olmak istiyorum. Letonya'yı yenmek ve lider olarak devam etmek istiyoruz. Letonya, Ermenistan'ı yendi ve moralliler. Biz de sahaya lider çıkacağız. Biz kendi oyunumuzu oynarsak yenemeyeceğimiz takım yok. Bu jenerasyon, çok yetenekli. Milletimiz bize güvensin. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

Tüm odaklarının Letonya maçı olduğunu belirten Yılmaz, "Aramızda EURO 2024'ü konuşuyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var. Oraya katılmak istiyoruz. Önceliğimiz, Letonya maçı. kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Önemli olan Letonya maçı. Cenk ve Hakan ağabeyler kariyerli, tecrübeli ve bize sürekli deneyimlerini aktarıyorlar. Letonya maçını inşallah kazanacağız, Konya halkını da maça bekliyoruz" dedi.

MBAPPE BENZETMELERİ

Barış Alper Yılmaz, "Mbappe'ye benzetilmek çok güzel ama Cristiano Ronaldo'yu çok beğeniyorum ve onu izlemeyi seviyorum" şeklinde konuştu.