Barış Alper Yılmaz'dan parmak ısırtan performans: 54 maçta 13 gole katkı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:55
Barış Alper Yılmaz'dan parmak ısırtan performans: 54 maçta 13 gole katkı!
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Galatasaray'ın son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon 54 maçta süre buldu.

A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ve Avusturya ile oynadığı maçlarda da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 54 maçta oynamış oldu.

54 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Galatasaray'da 46 maçta sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'da ise 8 maçta süre buldu.

Orijinal mevki sağ kanadın yanı sıra santrfor ve bu sezon bek pozisyonlarında da forma giymeye başlayan Barış Alper Yılmaz, söz konusu 54 maçta 5 gol attı 8 asist yaptı.


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