Barış Alper Yılmaz'dan şampiyonluk mesajı!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 21:34

Güncelleme: 23.05.2024 - 21:34

Galatasaray'da başarılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın 24. yaş günü kutlandı.

Milli futbolcu, doğum günü kutlamasında yaptığı açıklamada, "Geçen sene 23 yaşıma girdiğimde, 23. şampiyonluğumuzu yaşamıştık. Bu sene de 24. yaşıma giriyorum. İnşallah bu sene de şampiyon olup 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlamış oluruz" dedi.

Galatasaray'da bu sezon 54 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 7 gol attı ve 12 asist yaptı.