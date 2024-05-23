Konyaspor-Galatasaray maçı futbolumuzu krize taşımasın!

23 Mayıs 2024 Perşembe

Bu hafta dananın kuyruğu kopuyor ve Türkiye Süper Ligi şampiyon ve 1. lige düşenlerle şekilleniyor. Fakat ortada konuşulan rahatsız edici bir durum var. Konyaspor ve Galatasaray şayet birer puan alırlarsa, yani berabere kalırlarsa, Galatasaray şampiyon oluyor, Konyaspor’da kümede kalıyor; bu her ikisini de rahatlatan bir formül. Maçın önceden anlaşmalı olarak beraberliğe bağlanması futbolda tamamen yasak olan ve büyük cezalar getirecek bir durum. Herhangi bir önyargıyla her iki kulübümüzün böyle bir davranışa tevessül edeceklerini tabi söylemiyorum ve kimse de söyleyemez. Öte yandan toplum şu anda bu formülün herkese yarayan bir sonuç oluşturacağını söylüyor ve akıl almaz bir şekilde böyle bir beklenti oluştu. Daha da kötüsü insanlar bunu normalleştirme peşindeler!

1- KONYA-GS maçının oldu bittiye getirileceği şeklinde bir beklenti ve toplumu buna alıştırma çabaları kabul edilemez. Bu, başta Konya’ya ve Galatasaray’a hakarettir. Birer puanın herkese yaradığı, dolayısıyla maçın bu şekilde “bağlanacağı” algısı, müsamaha gösterilmemesi gereken çok ağır bir durumdur. Bu havanın derhal yok edilmesi şarttır. Burada her iki takımın yöneticilerine büyük iş düşmektedir.

2- Bütün kamuoyuna, Konyaspor’un son üç maçta, Galatasaray’ı evinde üst üste yendiği hatırlatılmalı, bu maçın Türk futbolunun onur testi olduğu kamuoyuna anlatılmalıdır. Aksi taktirde şampiyonu ve son düşeni belirleyecek olan böyle bir maç, bütün Süper Lig katılımcılarına hakaret olur.

3- Şimdiden bazı bahis sitelerinden, normalde en yüksek voltajlı maç olması gereken Konyaspor-Galatasaray maçının çıkarılması veya pazar maçlarının şimdilik bahislerde devre dışı bırakılması tesadüf değil, gelmekte olan bir skandal beklentisinin itirafıdır. Tek başına bu olay bile, nasıl karanlık bir hafta sonu beklentisinde olduğumuzun bir kanıtıdır.

4- Böyle bir beklentinin bayağılaştırılması ve toplumun buna alıştırılması kabul edilemez. Ne Fenerbahçe ne Hatayspor ne de diğer camiaların bunu kabullenmesi mevzubahis olamaz. Bu kadar hayati ve kritik bir konuda TFF’nin UEFA ve FIFA gözlemcilerinin ivedi olarak maça davet edilmesi tek sağlıklı alternatiftir. Skor ne olursa olsun böylece Türk sporunun ve kulüplerimizin onuru korunmuş olacaktır.

5- Spor kamuoyu bu hafta sonu oynanacak maçların dürüstçe, onurlu bir şekilde ve layıkıyla oynandığını ve takımların birbirleriyle “pratik gelecek sonuçlar üzerinden anlaşma yapma yoluna hiç girmediklerini” görmeli ve hissetmelidir. Zaten hepimizin bildiği gibi, aksi bir durum Türk sporu ve Süper Lig için telafi edilemez yaralar oluşturacaktır.

6- Bu arada küme düşme hattında Konyaspor’un rakipleri olan takımların maçlarının oynanış tarzı ve alınan skorlar da en azından çok ilginçtir. Beşiktaş ile oynadığı maçta Hatayspor aleyhine son dakikada verilen penaltı nedeniyle, Konyaspor son maçında tek puan alarak ligde kalır duruma gelmiştir. Aynı şekilde Kayserispor’un Konyaspor ile oynadığı maçta Kayseri Başkanı’nı çıldırtacak bir şekilde verilen kırmızı kart ile on kişi kalan Kayserispor, kendi evinde Konya’yı büyük ihtimalle eksik kaldığı için yenememiştir. Bunları fark etmemek, mümkün değildir. Bu durum düşme hattının limitinde olan Ankaragücü’nü de çok zor durumda bırakmıştır.

7- Konyaspor’un evinde oynadığı son üç maçta Galatasaray’ı yenmiş olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansının halen çok yüksek olduğunu görmek zor değildir. Buna rağmen basında ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan “ligin bittiği” algısı ve Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı yenmesine rağmen şampiyonun çoktan belli olduğu savı gerçeği yansıtmamaktadır. Galatasaray, şampiyon olacaksa, bunun için kazanmaya mecbur olduğunu hissederek kıran kırana oynayacağı bir maça çıkmalı, Konyaspor ise ligde kalmak için maçı kazanmaya ant içerek bu maçı oynamalıdır.

8- Konyaspor ile Fenerbahçe’nin oynadığı maç öncesinde Konya’nın bütün mülki amirlerinin ve siyasilerinin gidip Konyaspor’a antrenmanda tatlılar ikram etmesi, moral vermesi ve galibiyet beklediklerini ifade etmesi çok normal görüldüğüne göre, şimdi aynı mülki amirlerin ve siyasilerin, aynı kararlılıkla yine Konyaspor antrenmanına gidip Galatasaray maçında da galibiyet beklediklerini söylemeleri ve bunun arkasında durmalarını beklemek Türk sporseverlerin hakkıdır. Türk spor kamuoyu bu durumun takipçisi olmalıdır.

9- Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz’ın Galatasaray Kongre Üyesi olduğu söylentileri, (?) gergin ve kritik bir konunun kamuoyunda şimdiden kullanıldığını göstermektedir. Zaten birçok tartışma ve ağır polemiklerle geçen 2023-2024 sezonunda, hiç olmazsa kapanırken özenli, ciddi ve profesyonel bir anlayışla hareket edilmeli, Türkiye Süper Lig’in etik değerleri korunmalıdır.

10- Bu sürecin dünya spor kamuoyu tarafından da yakından izlediğinin bilinmesi ve ülkemiz futboluna en ufak bir leke sürülmeyecek şekilde tüm önlemlerin alınması gerekmektedir. Söz konusu olan Türk sporunun temizliği ve şerefinin takibidir. Unutmayalım ki, bu konuda oluşacak herhangi bir negatif düşünce ve olumsuz algı, Türkiye’nin uluslararası futbol kurumları ve kamuoyu açısından büyük bir çöküşe neden olur. Bu konuda oluşacak büyük bir şüphe Türkiye Ligi’nin tescil edilmemesi veya sonuçların altüst olması gibi olaylara neden olabilir. Bunun böyle yaşanmaması, Galatasaray, Konyaspor başta olmak üzere Hatayspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve bütün takımlarımızın ortak temennisi olmalıdır.

Bu sene zaten gerçekten her iki takım da şampiyonluğu hakketti; onları ayrıca kutlamak lazım. İki takımın da büyük bir ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ne girecek olması ülkemiz için gurur vericidir.