Barış Alper Yılmaz'ın golü ödüle aday
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın Elfsborg'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü adayları arasında gösterildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi golü oylaması başladı.
Adaylar arasında Barış Alper Yılmaz'ın Elfsborg'a attığı gol de yer aldı.
Barış Alper Yılmaz's control and finish ??@Galatasaray | #UEL pic.twitter.com/H6khPyotlF— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 24, 2024
Öte yandan Christian Eriksen'in Fenerbahçe'ye attığı gol de haftanın en iyi golü adayları arasında kendine yer buldu.
Christian Eriksen’in golüyle Manchester United 1-0 öne geçti. #UEL pic.twitter.com/yxUq5xmX42— TRT Spor (@trtspor) October 24, 2024
Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #uefa avrupa ligi #En iyi gol
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