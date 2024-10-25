Barış Alper Yılmaz'ın golü ödüle aday

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın Elfsborg'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü adayları arasında gösterildi.

Barış Alper Yılmaz'ın golü ödüle aday
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 13:21

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi golü oylaması başladı.

Adaylar arasında Barış Alper Yılmaz'ın Elfsborg'a attığı gol de yer aldı.


Öte yandan Christian Eriksen'in Fenerbahçe'ye attığı gol de haftanın en iyi golü adayları arasında kendine yer buldu.

 



Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #uefa avrupa ligi #En iyi gol

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