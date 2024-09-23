Derbide izlemeye geldiler: Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den talip!
Galatasaray'da 2 sezondur ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan ilgi devam ediyor. Son olarak 24 yaşındaki futbolcu için Premier Lig ekibi, Fenerbahçe derbisine gözlemci gönderdiği iddia edildi.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, Tottenham ve Brighton'ın ardından bir İngiliz ekibinin daha transfer listesine girdiği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz için Fenerbahçe derbisine gözlemci gönderdi.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE TEKLİF YAPILDI
Haberde, milli futbolcu için yaz transfer döneminde Brighton'ın 20 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtilirken, Premier Lig ekibinin bu teklifi 25 milyon Euro'ya çıkarmaya hazır olduğu iddia edildi.
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da bu sezon 9 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #nottingham forest #galatasaray
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