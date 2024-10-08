Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a rekor zam!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:44

Güncelleme: 08.10.2024 - 10:44

Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalayacak.

Genç futbolcunun yıllık 10 milyon TL olan ücreti, rekor bir zamla 75 milyon TL’ye çıkacak.

13 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Yönetim, 12 Ekim’deki mali genel kurul sonrası yeni kontratı duyuracak.



24 yaşındaki milli oyuncu bu sezon Galatasaray formasını giydiği 13 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.