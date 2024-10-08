Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a rekor zam!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 24 yaşındaki milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam yapacağı kaydedildi.
Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalayacak.
Genç futbolcunun yıllık 10 milyon TL olan ücreti, rekor bir zamla 75 milyon TL’ye çıkacak.
13 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Yönetim, 12 Ekim’deki mali genel kurul sonrası yeni kontratı duyuracak.
24 yaşındaki milli oyuncu bu sezon Galatasaray formasını giydiği 13 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.
Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #galatasaray #zam #maaş
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