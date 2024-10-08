Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a rekor zam!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 24 yaşındaki milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam yapacağı kaydedildi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a rekor zam!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:44

Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalayacak.

Genç futbolcunun yıllık 10 milyon TL olan ücreti, rekor bir zamla 75 milyon TL’ye çıkacak.

13 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Yönetim, 12 Ekim’deki mali genel kurul sonrası yeni kontratı duyuracak.

24 yaşındaki milli oyuncu bu sezon Galatasaray formasını giydiği 13 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.


Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #galatasaray #zam #maaş

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