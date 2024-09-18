Eski hakemler yorumladı: Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı?

Bahattin Duran: "Evet hocam, hemen kararımı söyleyeyim; bu golün iptali gerekirdi. Deniz hocam anlattı. O kadar detay anlatmayım ama hakem görmedi ve VAR odasındasınız ne yapacaksınız? Kanıt arayacaksınız. Topun ele veya kola geldiğine dair bir kanıtınız varsa bu golün iptali için hakemi izlemeye davet edeceksiniz."

Deniz Çoban: "Pardon, hakemi izlemeye davet etmeyecek. Edecek mi?"

Bahattin Duran: "Aa doğru, izlemeye davet etmeyecek. Tabii. Kola temas var iptal edecek. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim düzeltmen için."