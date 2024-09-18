Eski hakemler yorumladı: Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı?
Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Eski hakemler karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Eski hakemler Galatasaray-Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi.
"EĞER TEMAS EDİYORSA..."
- Barış Alper Yılmaz attığı gol öncesi topa elle dokunuyor mu, hakemin devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: "Futbol oyununda yakın tarihe kadar bir ele temasın cezalandırılması için oyuncunun bilerek topu eliyle oynaması gerekiyordu. Bilerek eliyle oynayarak kendine bir avantaj elde etmesi gerekiyordu fakat işte bu son zamanlarda yapılan değişikliklerle ki son zamanlarda dediğim de bir 7-8 senesi var.. Bu ele çarpmalar da bazı durumlarda ihlal olarak değerlendirilmeye başladı. Bunlar nedir? Kazaen bile olsa elinize, kolunuza top çarpar ve kaleye girerse bu golün iptal sebebidir. Bilerek oynamamış olun... Veya kazaen elinize, kolunuza çarpan top önünüze düşer gol atarsanız bu golün iptal sebebidir. Kazaen elinize çarpan top, arkadaşınızın önüne düşse ve gol atsa orada gol iptal edilmez. Böyle bir durum var. Bu kural, kimine mantıklı gelir kimine mantıksız gelir ama futbol oyun kuralları bağlayıcı olduğuna göre futbol oyun kurallarına göre durum budur. Burada da bu topu Barış Alper'in bilerek oynayıp oynamadığına bakmayacağız. Top, Barış Alper'in koluna temas ediyor mu etmiyor mu ona bakacağız. Eğer temas ediyorsa hemen akabinde bir gol attığı için bu golün oyun kurallarına göre iptal edilmesi gerekir."
"BARIŞ ALPER'İN KOLUNA TEMAS EDİYOR"
"Şimdi bana göre bu top... Bana göre değil açık bence. Barış Alper'in koluna temas ediyor. Hem fiziken temas ettiğini ispatlamak mümkün... Gerisinden gelen topun vücudundan sektikten sonra yön değiştirip önüne düşüyor olması bir başka yere de çarptığını gösteriyor. Artı ters kale arkasından da görüldüğü üzere pazı kısmına top temas ediyor. Hatta vücudunu çevirirken eliyle oynadı bile diyebilirsiniz ama bence temas etmesi yeterli olduğuna göre temas ettiği konusunda şüphem yok. Burada temas ettiğini görüyorum. Bu golün iptali gerekirdi. Kola temas ettiği için fakat ben bunu böyle görürken video yardımcı hakem temas etmedi diye düşünmüş olabilir. Yani gözü yanılmıştır 'Temas etmedi' demiş olabilir fakat benim burada en ağır eleştireceğim konu şu; biz bu topun kola temas edip etmediğini tespit edebilmek için bu maç 17 kamera ile çekildi, maç içerisinde pozisyonun hemen arkasından 3-4 açı geldi, sonra bir oyun sakatlık için durmuştu 3 tane daha açı geldi, toplam 7-8 açıdan değerlendirdik biz bunu ki bu maç 17 kamera çekildi ve video yardımcı hakem 17 kameraya bakarak değerlendirdi bunu."
"55 SANİYE ÇOK KISA BİR SÜRE"
"10:15'te top kaleye girdi yani video yardımcı hakem, tünele o zaman girdi. Bir ele çarpma var mı diye bakmak için. Oyun 11:15'te başladı. Bir 5-6 saniye de gol temizdi diye hakeme önceden onay geldiğini düşünelim. Bu gole maksimum 55 saniye içerisinde okey verdi. Böyle bir kritik karar için ben 55 saniyenin çok kısa bir süre olduğunu düşünüyorum çünkü çok farklı açılardan bakmak, çok farklı değerlendirmeler yapmak, o karara ulaşmak 55 saniyede mümkün görünmüyor bana. O yüzden ben video yardımcı hakemin sağlıklı bir kontrol süreci geçirmediğini ve o kontrol sürecinde de hata yaptığını düşünüyorum. Burada hakem bunu göremeyebilir, hakem bunu süzemeyebilir çünkü küsurat bir temas var. Burada VAR'ın devreye girip bu golü iptal ettirmesi gerekirdi."
Bahattin Duran: "Evet hocam, hemen kararımı söyleyeyim; bu golün iptali gerekirdi. Deniz hocam anlattı. O kadar detay anlatmayım ama hakem görmedi ve VAR odasındasınız ne yapacaksınız? Kanıt arayacaksınız. Topun ele veya kola geldiğine dair bir kanıtınız varsa bu golün iptali için hakemi izlemeye davet edeceksiniz."
Deniz Çoban: "Pardon, hakemi izlemeye davet etmeyecek. Edecek mi?"
Bahattin Duran: "Aa doğru, izlemeye davet etmeyecek. Tabii. Kola temas var iptal edecek. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim düzeltmen için."
"VAR MÜDAHALESİ GEREKİRDİ"
Bülent Yıldırım: "Söylediğiniz kriterleri çok kısa bir şekilde ben de tekrar hatırlatayım. Barış Alper Yılmaz, burada topu takım arkadaşına ulaştırsaydı eğer bu kazara bir temas bile olsa o zaman atılan gole nizami diyecektik. Video hakemin müdahale alanından çıkacaktı ancak ele kazara çarpmış olsa bile hemen akabinde 'immediately' bu gol oluştuğu için burada yetki video hakeminde. Video hakemin ele temastan emin olup doğrudan gol kararıyla müsabakanın hakemine, 'Gol iptal, Barış Alper Yılmaz elle oynadı' demesi gerekirdi. Kuvvetle muhtemel inceleme süresinin çok kısa olduğundan anlıyorum ki izlediği açılarda bu durumdan şüphelenmediği için yanılmış maalesef. İptal edilmesi gereken gol, resmi olarak geçerlilik kazanmış. Ben de açıları kontrol ettiğim zaman bedenin kenarından yukarı doğru akan topun kol temasıyla düzeltildiğini görüyorum. Video hakemin kendisini ifade edebileceği yeterli kanıt da var. Kaçmış bir değerlendirme olmuş. Bu golün iptali gerekirdi."
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