Barış Göktürk'ten Mehmet Ali Aydınlar açıklaması: 'Bana ittifak teklif etti'

3.05.2026 13:41:00
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk, Mehmet Ali Aydınlar'ın kendisini arayarak ittifak teklif ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftası geride kalırken Fenerbahçe'de seçim ateşi de yanmaya başladı.

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Barış Göktürk, Mehmet Ali Aydınlar ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aydınlar'ın kendisini arayarak birlikte bir liste oluşturma teklifinde bulunduğunu belirten Göktürk, "Birkaç gün önce Mehmet Ali Aydınlar beni aradı. Kendisi ile beraber olmamı ve birlikte liste yapmayı teklif etti.

Mehmet Ali Aydınlar ile 3 saat oturdum görüştüm. Ben, mert ve dürüst bir insanım. 'Adaysan bana adayım de' dedim. 'Seninle ona göre konuşalım' dedim. 'Ama aday değilsen senin 3 Temmuz'da yaşananlardan dolayı maddi ve manevi Fenerbahçe'ye borcun var' dedim. Bana 'Kesinlikle aday değilim' demişti.

'Sponsor oldu, destek oldu' diyorlar. Aynı dönem Galatasaray'a da sponsor oldu. Çıkaralım bakalım son yıllarda Fenerbahçe'ye mi daha çok sponsor olmuş Galatasaray'a mı?" ifadelerini kullandı.

METİN ŞEN'İN AYRILIĞI HAKKINDA

Listesindeki Metin Şen'in ayrılığı hakkında da konuşan Barış Göktürk, "Kendisi bana Mehmet Ali Aydınlar ile birleşmem için ısrarcı oldu. Benim başkanvekili olmam için ısrar etti. Bu benim için uygun değil" dedi.   

İstenen bonservis ücreti belli oldu: Fenerbahçe'den 2 kulübün talip olduğu Ederson için karar Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçları sonrası eleştirilerin odağında olan Ederson'a, 2 kulübün talip olduğu iddia edildi. Sarı lacivertli ekip, talep ettiği 22 milyon Euro'nun karşılanması halinde Brezilyalı kaleci ile yollarını ayırabilir.
Talisca'dan Fenerbahçe'de kariyer rekoru Fenerbahçe'de bu sezon 27 gol atan Anderson Talisca, kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor.
Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi: 'Stres olmayınca huzur var' Spor yazarları Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.