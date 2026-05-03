Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi: 'Stres olmayınca huzur var'

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 yendi. Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi.

"FENERBAHÇE EKSİKLERİ ARAMADI!"

Güntekin Onay: Dün baskılı başlayan ve Başakşehir’i zor durumlara sokan Fenerbahçe 1-0’dan sonra oyunu kendi yarı sahasında kabul etse de 1-1’den sonra kazanma arzusunu tekrar sahaya yansıttı.

Dün şunu gördük; Fred ve İsmail Fenerbahçe için orta alanda çok değerli oyuncular. Bence Tedesco’nun en büyük hatası Fred’i aylar boyu bu derece yok saymasıydı. Sağlıklı bir Fred orta alanda her işi yapan ve özellikle de ofansif özellikleri Guendouzi’den daha üst seviyede bir futbolcu. Nitekim dün 2 asist yaptı. Topu öne doğru oynayan, yüksek pozisyon bilgisi ve oyun görüşü olan Fred orta alanda fark yaratan isimlerin başında geldi.

N'Golo Kante son haftalardaki iyi futbol istikrarını devam ettirdi. Kaleci Mert Günok da Ederson’dan hiç de geride olmadığını gösterdi. Dün Fenerbahçeli oyuncu grubu zor bir dönemde iyi karakter koydu. (Hürriyet)

"STRES OLMAYINCA HUZUR VAR"

Halil Özer: Başakşehir zorlu bir rakip. Hatta ligin en iyi takımlarından birisi. Ancak bugünkü en büyük şanssızlıkları karşılarında rahat bir Fenerbahçe olmasıydı. Stres yok, baskı yok. Şampiyonluğun gittiğini düşündüğü için tribünler dahil herkes helva gibiydi.

İyi de işte sezon içinde her maç böyle huzurlu olmuyor. Fenerbahçe’de ne seyirci ne futbolcu hatta ve hatta ne yönetim baskıyı kaldıramıyor. Herkesin eli ayağı birbirine dolaşıyor. Şimdi hat-trick yapan Talisca gibi bir futbolcunun Galatasaray maçında kaçırdığı penaltıyı nasıl açıklayabilirsiniz?

Sonuç olarak yukarıda yazdığım gibi Fenerbahçe bu sonuçlarla şampiyonluk şansını yüzde birlere çıkardı. Bana göre hiç yok. Ama matematiksel olarak bitmediği için böyle yazmak zorundayız. (Milliyet)

"GÖLE’NİN TERTİBİ VE HAMLELERİ DOĞRUYDU!"

Ömer Üründül: Fenerbahçe dün gece sezonun en hareketli ve en üretken maçlarından birini sergiledi. Bunun bana göre iki nedeni vardı. Birincisi; Başakşehir'in kötü oyunu ve bilhassa da alışılmış dışı takım savunmasındaki rahatsızlıklardı. İkinci nedeni Zeki Murat Göle'nin sahaya doğru takım tertibi sürmesi, oyun içinde de yerinde ve zamanında hamleler yapmasıydı.

Fred sahanın en iyisiydi. Takım hırslı olunca, orta saha da iyi çalışınca Talisca kalitesiyle hat-trick yaptı. Sakatlıktan sonra Semedo'nun performansı çok düşük. Dün gece de bilhassa ilk devrede bu kulvar çok aksadı.

Tedesco cephesinde kimsenin pek düşünmediği bir konu var. Çok mecbur kalmadıkça takımdaki 4 oyuncuya bakış açısı olumsuz. İsmail, Fred, Mert Müldür. Oğuz Aydın... 4 futbolcu da kesinlikle harcanacak isimler değildi. (Sabah)

"YALNIZLIĞIN RESMİ!"

Gürcan Bilgiç: 10 gün içinde lige ve kupaya havlu atan takımı seyretmeye kimse gelmedi. 18 yaşındakiler için koltuk açıldı, yine gelmediler. Kadıköy'ün travması ve takıma-yönetime gönül koyması, maçın "yalnızlığı" oldu.

Zeki Murat Göle, asiste ettiği ünlü teknik adamlardan daha akıllı olduğunu da bir kez daha ortaya koydu. Taşları doğru yerleştirdiğinde, takımın "terk edilmişlerini" ekstra performansla oynatmayı başardı. Çağlar, İsmail, Fred, Musaba ve Levent, fırsat maçında sorumluluğu fazlasıyla aldılar üstlerine.

Kadro iyi bir takım olduğunu gösterdi. Eksiklerine rağmen yapabileceklerinin sinyalini verdi. Doğru yönetilmediklerini, taktikle donatılmadıklarını veya görevlendirilmediklerini ispat ettiler. (Sabah)