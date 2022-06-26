Bartuğ Elmaz Galatasaray'a veda etti: Süreç istediğim gibi sonuçlanmadı
Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz, Galatasaray'a veda etti. Elmaz, "Tüm kalbimle bu gayretlerin ve transfer sürecimin kulübüme katı sağlayarak tamamlanması en büyük arzum olsa da maalesef süreç istediğim gibi sonuçlanmadı" dedi.
Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz, Marsilya'ya transfer oldu. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübe veda etti.
Elmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
"İçimden geçen duyguları anlatacak kelimeler belki yetersiz kalacak ama tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki Galatasaray formasını sırtıma geçirdiğim günden bu yana hem saha içinde hem saha dışında her zaman kulübümüzün değerlerini bilerek, menfaatlerinin bilince hareket ettim. Daha fazla forma şansı yakalamak ve sarı-kırmızı renkleri en üst seviyelerde temsil etmek için elimden gelen tüm gayreti gösterdim.
Tüm kalbimle bu gayretlerin ve transfer sürecimin kulübüme katı sağlayarak tamamlanması en büyük arzum olsa da maalesef süreç istediğim gibi sonuçlanmadı.
Gelişimimde üzerimde emekleri olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, benden yaşça küçük olan sporcu kardeşlerime Türk gencinin neler yapabileceğini göstermek için her gün daha fazla özveriyle çalışıp oyunuma yeni bir seviye eklemek, en yakın zamanda ay-yıldızlı formayı A Milli seviyede de üstüme geçirmek için çalışacağıma dair söz veriyorum. Beni hep iyi hatırlayın. Sevgi ve saygımlarımla."
NELER YAŞANDI?
Sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Elmaz, geçtiğimiz ocak ayında Marsilya'ya imza atmak için Fransa'ya gitti.
Marsilya, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığını ve gelecek sezon National 3 Ligi'nde (Fransa 5. Ligi) mücadele edecek olan rezerv takıma gönderildiğini açıkladı.
Galatasaray U19 takımından A takıma yükselen genç orta saha, Süper Lig'de ilk maçına 2020/21 sezonunda Göztepe karşısında çıktı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği maçın son bölümde oyuna girmişti.
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